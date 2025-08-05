На Украине судят Жириновского

Судебный процесс над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым проходит в Шевченковском районном суде Киева. Об этом сообщило издание "Страна".

По словам издания, "очередное слушание" по делу Жириновского и Дегтярева пройдет 15 августа. В числе обвиняемых также находится глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

С начала 2025 года суды на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение территориальной целостности Украины. Из материалов приговоров по 13 парламентариям, с которыми ознакомился ранее ТАСС, стало известно, что на Украине уже заочно осуждены на 15 лет депутаты Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Картаполов, Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий, а также бывший депутат Александр Прокопьев, ныне являющийся председателем правительства Республики Алтай.