В аэропорту Уиткоффа встретил глава РФПИ Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в аэропорту Внуково.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Несколько минут назад появились сообщения, что самолёт, которым пользуется Уиткофф, сел во Внуково.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заранее комментировать возможный визит Уиткоффа в Москву, хоть и считает такие встречи очень важными.