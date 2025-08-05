Песков назвал очень важным визит Уиткоффа в Россию

Кремль не будет заранее комментировать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, хоть и считает такие встречи очень важными.

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Об этом агентству Bloomberg сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, освещая тему возможного визита Уиткоффа.

«Мы считаем такие встречи очень важными... Но мы не комментируем их заранее», — сказал он.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что визит Уиткоффа в Россию может помочь внести ясность в ситуацию по Украине.