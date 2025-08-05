Кадыров рассказал о своем здоровье и обратился к врагам

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем здоровье. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, сейчас он абсолютно здоров. При этом глава Чечни добавил, что заявляет об этом для того, чтобы «знали враги».

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям», — рассказал он.

Помимо этого Кадыров рассказал о ходе совещания, на котором был поднят вопрос социально-экономической обстановке в Чечне. На нем Кадыров заслушал доклады председателя Правительства Чечни Магомеда Даудова, мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова и министра внутренних дел по Чеченской Республике Аслана Ирасханова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров чуть не утонул на отдыхе в Турции.