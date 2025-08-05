В МИД РФ прокомментировали приговор Гуцул

Международные структуры должны дать объективную оценку «беспределу кишиневского режима», который нарушает права человека и пренебрегает принципом верховенства закона. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Комментируя это, Захарова указала, что в республике данное решение, в том числе в Гагаузии, данное решение уже назвали «актом мести, публичной политической расправой и сфабрикованным делом, не содержащим каких-либо внятных доказательств».

«Этот приговор стал кульминацией репрессий кишиневского режима против всей Гагаузской автономии. Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав республиканского правительства вопреки требованиям законодательства. В апреле она была лишена права назначать прокурора автономии. Эти действия идут вразрез с Законом Республики Молдова 1994 года "Об особом правовом статусе Гагаузии", направлены на размывание ее автономии и подчинение центральным властям», — добавила Захарова.

Она назвала республику «полицейским государством», визитной карточкой которого стало уголовное преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров.