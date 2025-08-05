Политолог назвал цели предстоящего визита спецпосланника Трампа в Россию

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию и рассказал о целях его поездки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву 6-7 августа.

Визит Уиткоффа в Россию говорит о стремлении Трмпа нормализовать ситуацию, которая возникла в результате выдвижения так называемого ультиматума Москве со стороны президента США, отметил эксперт.

После заявлений российской стороны Трамп и представители его окружения убедились в том, что язык ультиматумов в адрес Москвы неприемлем. Мы не собираемся не то, чтобы выполнять ультиматумы, но даже их рассматривать. Поэтому единственным направлением в наших обсуждениях с США может быть только диалог. Убедившись в этом, Трамп отправил Уиткоффа в Москву, чтобы тот снял шероховатости и самим своим визитом потвердел настрой американцев на продолжение диалога, а не на поиск точек для продолжения противостояния. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Политолог допустил, что Уиткофф прибудет в Москву с устным посланием в адрес российского руководства от президента США.

«Данное послание будет изложено при личной встрече Уиткоффа с российским президентом. Уверен, что это главное из того, к чему будет стремиться спецпосланник Трампа по приезду в Россию. Кроме того, полагаю, Уиткофф захочет получить информацию о возможных дополнительных подходах российской стороны от президента РФ», - отметил Оленченко.

Политический фон визита спецпосланника президента США в Россию носит неконструктивный характер, почеркнул аналитик.

«Сейчас в мире много разного рода противоречий, которые касаются не только российско-украинских отношений. Поэтому, думаю, Уиткофф в ходе визита изложит подходы американской стороны к преодолению напряженности», - сказал он, предположив, что на переговорах с Уиткоффом, помимо прочего, будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальной безопасностью.

Стив Уиткофф определенное время не принимал участия в вопросах российско-украинского урегулирования, добавил политолог.

«Но он вновь появился после заметного перерыва. Напомню, с украинской стороной по вопросам урегулирования контактирует [спецпосланник президента США] Кит Келлог, а с российской - Стив Уиткофф. И если сравнивать их контакты, можно отметить, что некоторое время наблюдалась высокая интенсивность контактов американцев по украинскому направлению, а их контакты с российской стороной были ослаблены. Во всяком случае публично. При этом Трамп и [госсекретарь США Марко] Рубио давали понять, что непубличные контакты Вашингтона с Москвой продолжаются. Но публичный момент здесь имеет большое значение – как для российско-украинских отношений, так и для европейцев. Поэтому это тоже важный фактор визита Уиткоффа в РФ», - заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg в своей редакционной колонке предупредило, что если Белый дом отступит от выдвинутого России ультиматума по урегулированию на Украине, то это грозит подорвать авторитет США и нанесет ущерб их интересам.