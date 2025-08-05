Президент России Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму президента США Дональда Трампа, срок которого истекает в пятницу, 8 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам трех источников, знакомых с обсуждениями в Кремле, решимость Путина продолжать действовать продиктована его верой в победу и скептицизмом в том, что очередные санкции США окажут существенное влияние после последовательных волн экономических санкций с 2022 года.

Российский лидер не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее, заявили два источника агентства.

По информации Reuters, цель Путина — полностью занять ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, а затем начать переговоры о мирном соглашении.

Еще один источник заявил, что текущий переговорный процесс между РФ и Украиной является попыткой Москвы убедить Трампа в том, что российской президент не отвергает мир, при этом переговоры не имеют реального содержания, за исключением обсуждений гуманитарных обменов.

В США сделали радикальный призыв по России

Накануне президент США заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф посетит Россию 6 или 7 августа. По его словам, визит сфокусирован на гуманитарной ситуации в Газе, включая доставку продовольствия. При этом, по данным американских СМИ, Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России согласиться на прекращение огня на Украине.