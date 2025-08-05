Депутат назвал причину, по которой «Русская община» беспокоит чиновников

Российские чиновники недовольны деятельностью «Русской общины» (РО), так как ее цели неочевидны для государства. Об этом заявил депутат Московской городской думы Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться.

«РО и возникла не понятно как. И партией она по сути своей не является. И консервативные идеи организации многим чиновникам кажутся опасными. <...> Вот и логичное желание запретить структуру, или намекнуть, что она опасна и нежелательна. Там, где государству не очевидны цели, структура и задачи, там возникает совершенно обоснованная тревога», — написал он.

Депутат заявил, что «Русская община» появилась не просто так, а как реакция на поведение этнических диаспор.

По его мнению, если ликвидировать диаспоры в их нынешнем виде и отменить законы, позволяющие им функционировать, тогда РО сама распуститься.

В июле В «Русской общине» заявили, что ее признали нежелательной организацией в Челябинске.