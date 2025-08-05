«Это позор»: Захарова возмутилась тюремным приговором главе Гагаузии Гуцул
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала позором тюремный приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Своими мыслями она поделилась во вторник, 5 августа, в личном блоге.
По мнению дипломата, Гуцул приговорили к семи годам заключения за то, что она исполняла свой законный долг.
— За исполнение закона режим (президента Молдавии Майи, — прим. «ВМ») Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
5 августа Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной партии «Шор». Адвокат политика Наталья Байрам уточнила, что прямо из зала суда Гуцул доставят в тюрьму. 3 июля политик заявила, что не признает вину по возбужденному в ее отношении уголовному делу и требует его аннулирования.
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
Гуцул была задержана еще в марте сотрудниками Национального антикоррупционного центра Молдавии на срок в 72 часа. В это время политик направлялась в Стамбул, где у нее были запланированы встречи, а также она намеревалась решить вопросы, касающиеся здоровья.