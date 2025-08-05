Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала позором тюремный приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Своими мыслями она поделилась во вторник, 5 августа, в личном блоге.

По мнению дипломата, Гуцул приговорили к семи годам заключения за то, что она исполняла свой законный долг.

— За исполнение закона режим (президента Молдавии Майи, — прим. «ВМ») Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

5 августа Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной партии «Шор». Адвокат политика Наталья Байрам уточнила, что прямо из зала суда Гуцул доставят в тюрьму. 3 июля политик заявила, что не признает вину по возбужденному в ее отношении уголовному делу и требует его аннулирования.

В Кремле прокомментировали приговор Гуцул

Гуцул была задержана еще в марте сотрудниками Национального антикоррупционного центра Молдавии на срок в 72 часа. В это время политик направлялась в Стамбул, где у нее были запланированы встречи, а также она намеревалась решить вопросы, касающиеся здоровья.