В России ответили на заявление Зеленского об эффективности санкций против Москвы

На Западе не ориентируются на заявления Владимира Зеленского и представителей его окружения при рассмотрении вопросов, связанных в введением санкций против России. Об этом, комментируя слова президента Украины о эффективности ограничительных мер против Москвы, заявил политолог Евгений Михайлов.

Ранее Зеленский назвал условие эффективности санкций против России. По его словам, санкции против Москвы и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран сработают, если ограничения «будут достаточно сильными». Украина рассчитывает на «решительные и содержательные» шаги Запада в отношении России, добавил он.

Не Зеленскому делать заявления о какой-либо эффективности санкций, ведь его западные партнеры уже сделали для него все возможное. При этом даже они признают, что антироссийские санкции не работают. Так, [президент США Дональд] Трамп недавно заявил о том, что русские умеют их обходить, и выразил сомнения в том, что новые ограничительные меры сработают. А у Зеленского в сложившейся ситуации нет иного выбора, кроме как заявлять о том, что, мол, все должны пойти войной против России, и тогда, может быть, что-то получится. Но у России очень много друзей на Глобальном Юге, так что любые санкции будут бесперспективны. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Заявление Зеленского прозвучало после ухудшения отношений между США и Индией, спровоцированным угрозами Трампа по введению вторичных санкций, подчеркнул эксперт.

«Все убедились в том, что заявления Трампа отдалили Индию от Соединенных Штатов. Власти Индии отметили, что будут предпринимать все необходимые меры для защиты собственных национальных интересов, в том числе закупать у России все, что посчитают нужным. То есть крупнейшие игроки как помогают России обходить санкции, так и выступают против санкционного режима. Поэтому Зеленский пытается как-то подначивать своих партнеров, ведь сам он ничего не может сделать», - сказал Михайлов.

На Западе ориентируются на собственные возможности при введении антироссийских санкций, отметил политолог.

«Там ориентируются на собственные возможности и собственные данные, прежде всего, на данные разведки. А в разведке докладывают о том, что все предыдущие меры несколько осложнили ситуацию для России, но не критически, и в итоге Москва во многих спорах и санкционных трениях фактически выходит победителем. Так что здесь мнение Зеленского и его окружения не играет никакой роли, у Запада есть свои источники», - заключил эксперт.

Ранее Дональд Трамп заявил о способности России обходить санкции.