В азербайджанской диаспоре в РФ намечается борьба за лидерство

В азербайджанской диаспоре наметилась борьба за лидерство. Как сообщает «Царьград», сейчас бизнес-ориентированная часть диаспоры «давит» остальную, а попытки Москвы вмешаться в процесс расцениваются в Баку как оскорбление всех азербайджанцев.

Политолог Артур Атаев заметил, что внутренний раскол назрел еще в 2007 году, когда распался Всероссийский азербайджанский конгресс. На месте него появились несколько национальных структур.

«Кризис усилился и на фоне того, что за лидерство в азербайджанской диаспоре шла нешуточная борьба. Это тоже свидетельство многоступенчатого, многопланового, сложного устройства диаспоры, которое регулируется из официального Баку», — заявил политолог.

При этом попытки Москвы вмешаться в происходящее расцениваются в Баку как оскорбление для всех азербайджанцев. Ведущий «Царьграда» Никита Комаров задался вопросом, почему «кризисы, расколы и смены лидерства» происходят на территории России.

«Если есть культурные организации, целью которых является поддержание культуры того или иного народа на территории России, — это одно, но диаспоры далеко не этим занимаются», — сказал он.

Напомним, что отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав «этнической преступной группы». Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов. Азербайджанские силовики приняли ответные действия — в конце июня МВД страны заявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку. Позднее были задержаны еще несколько россиян.

В Москве арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

Спустя месяц после задержания в Екатеринбурге правоохранители арестовали главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински. Он содержится в СИЗО. По сообщениям СМИ, ему могут предъявить обвинения в убийстве и применении насилия к представителю власти.