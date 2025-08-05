Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, а также попыткой президента Молдавии Майи Санду подавить оппозицию и удержаться у власти.

Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.

«Санду потеряла все берега, беспредел полнейший и полное подавление оппозиции, агония, попытки удержаться у власти», — сказал Чепа.

Депутат выразил мнение, что народ Молдавии никогда не простит Санду «этот беспредел». Он считает, что для президента республики эта ситуация «закончится плохо».

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, обвинив ее в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Судья распорядился доставить политика в тюрьму прямо из зала суда.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным решением. По его мнению, это образец того, как власти Молдавии пытаются оказать «неприкрытое и незаконное» давление на политических оппонентов. Песков заявил, что оппозиция в Молдавии вынуждена «зажиматься», а люди лишаются возможности голосовать за тех, кого предпочитают.