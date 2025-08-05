Песков: слова Путина, сказанные на Валааме, не могли остаться незамеченными

Заявления, которые президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сделали, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Валаама 1 августа, не могли остаться незамеченными.

Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя последовавшую общественную дискуссию.

"Я не совсем понимаю, о каком эффекте вы говорите", - сказал Песков в ответ на просьбу оценить произведенный общественный эффект. "Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными", - отметил он.

Путин и Лукашенко 1 августа встретились на Валааме. Лидеры стран ответили на вопросы журналистов. Так, президент РФ рассказал о том, что первый серийный комплекс "Орешника" произведен в России, ракета поступила в войска. Он также отметил, что, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать. По его словам, все разочарования в переговорах происходят из-за "избыточных ожиданий". Кроме того, российский лидер затронул тему коррупции на Украине, призвав не навязывать ее народу внешние институты управления.