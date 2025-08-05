Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политически мотивированным решением приговор в Молдавии к 7 годам заключения главы Гагаузии Евгении Гуцул.

«Политически мотивированное решение. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Мы видим, как оппозиция зажимается в Молдавии. Люди лишаются возможности голосовать за тех, кого предпочитают. Нормы демократии попираются в Молдавии», — сказал представитель Кремля.

5 августа суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Суд вынес приговор главе Гагаузии Гуцул

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии.