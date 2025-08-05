Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска после землетрясения

Глава Камчатки Владимир Солодов потребовал отставки руководителя Вилючинска Ивана Головчака после мониторинга его работы и жалоб жителей.

Об этом сообщил губернатор в Telegram-канале.

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло», — написал Солодов.

Он рассказал, что провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения Вилючинска, после чего убедился в справедливости жалоб жителей. Солодов назвал неудовлетворительной работу администрации города, а также реагирование на чрезвычайную ситуацию.

На Камчатке зафиксировали новое землетрясение и десятки афтершоков

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами. Высота цунами на Камчатке достигала пяти-шести метров, на отдельных участках — до 10-15 метров. Катаклизмы также пришли в Сахалинскую область, где из-за цунами и подземных толчков на Курильских островах эвакуировали почти три тысячи человек. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском вводили режим ЧС.