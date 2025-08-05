В администрации президента РФ может появиться новое управление

В администрации президента России Владимира Путина может появиться управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми государствами Глобального Юга.

Как утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, изменения могут произойти уже в августе или сентябре. По данным издания, создание управления находится в завершающей стадии, решения ожидаются до конца года.

«Управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами... В задачи новой структуры будет входить также продвижение «мягкой силы», — говорится в статье.

Отмечается, что руководителем управления может стать человек с опытом работы со сложными государственными проектами.

Ранее российский президент Владимир Путин назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии вместо Александра Токовинина.

Также сообщалось, что министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко была освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.