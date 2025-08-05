Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Россияне могут получить штраф за шум от работающего в вечернее время пылесоса или стиральной машины. Об этом РИА Новости заявил член комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

© Газета.ru

Он отметил, что если шум от стиральной машины или пылесоса в многоквартирном доме будет превышать допустимые пределы, то это будет считаться нарушением, за которым последует штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. В полицию или управляющую компанию могут обратиться соседи. Кроме того, они имеют право подать иск в суд с целью компенсации морального вреда.

Член ОП напомнил, что КоАП РФ не содержит санкций за нарушения тишины, но соответствующие ограничения действуют почти в каждом субъекте страны. Машаров подчеркнул, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей России.

В Госдуме предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков по стране

1 августа сообщалось, что водителей, которые включают музыку в автомобиле крайне громко, могут оштрафовать.

Ранее россиянам рассказали, какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома.