В Государственной думе предложили создать новый вид кешбэка

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по спорту Амир Хамитов предложил разработать механизм частичной компенсации затрат болельщикам, совершающим поездки в другие регионы России, для посещения официальных спортивных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что письмо с предложением было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе подчеркивается, что запуск подобной программы поможет развитию внутреннего туризма и популяризации спорта в России.

По словам Хамитова, программа кэшбека станет действенным инструментом поддержки спортивной индустрии, поспособствует развитию транспортной, гостиничной и туристической инфраструктуры регионов страны и позволит увеличить вовлеченность россиян в массовый спорт.

Депутаты Госдумы предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат

До этого сообщалось, что в России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении.

Ранее сообщалось, что некоторым россиянам хотят ограничить продажу товаров с кешбэком.