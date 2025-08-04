Медведев прокомментировал снятие моратория на размещение РСМД

Снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это новая реальность, с которой теперь должны считаться оппоненты России, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

Политик пояснил, что действия Москвы были вызваны антироссийской политикой стран НАТО.

«Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», — подчеркнул Медведев.

МИД: Россия более не считает себя связанной мораторием на РСМД

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ сообщило, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли.

«МИД уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — подчеркнули дипломаты.

В министерстве резюмировали, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ в зависимости от ситуации.