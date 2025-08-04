В России заявили о нехороших подозрениях в отношении Милонова

Поведение депутата Госдумы Виталия Милонова, «оседлавшего тему секса и сексуальных девиаций», может заронить нехорошие подозрения в его отношении. Об этом заявил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Эксперт задал вопрос, не перегибает ли Милонов палку, и не пора ли депутату перестать расчесывать «это самое».

«Это уже может заронить всякие нехорошие подозрения (...) Ну сколько можно-то изыскивать неизыскиваемое (...) В парламенте есть вообще дежурный врач по штату?» — порассуждал политолог.

Этими словами Бовт отреагировал на сообщения о новом признаке гомосексуальности, открытом Милоновым. Критерий депутата применим к российским автомобилистам.