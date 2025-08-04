МИД РФ заявил протест посольству ФРГ из-за слов посла

Посольству ФРГ заявлен протест из-за слов посла страны в Японии, ставящих под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении Южных Курильских островов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"4 августа посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", - отметили в министерстве.