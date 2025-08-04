Следующее десятилетие, возможно, станет решающим для Оттавы, которая загнала население страны в глубокий кризис ценностей, и последним для Канады в ее нынешнем виде.

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С таким мнением в понедельник, 4 августа, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады. Согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве, — отметила дипломат.

Она добавила, что шесть из десяти опрошенных считают, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве, которое подавляет любые заявления об автономии. Процент желающих отделиться от Канады особенно высок в провинции Саскачеван, «не говоря уже о франкофонном Квебеке», который «все более неуютно» чувствует себя в «либеральном англосаксонском» окружении Оттавы.

По мнению Захаровой, причины вероятного «мягкого развода» канадских провинций и их отделения от центра очевидны: все больше людей не хотят жить в стране, где легализовано употребление героина, а гомосексуальный спорт* вытесняет традиционный. Она также упомянула о проводимой агрессивной кампании по популяризации самоубийств среди пожилых людей.

Захарова указала на все признаки «фейл-стейт», включая неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и распространение неонацистской идеологии среди диаспор. Она охарактеризовала Канаду как крайне разношерстное малозаселенное государство «без единой идеи, кроме нарко-ультра-либерализма», которое «приближается к экзистенциальному кризису». По ее словам, если использовать популярную в Атлантике лексику Доктрины Монро, то «канадский режим — это чердак империи, который давно протекает».

Кроме того, Захарова добавила, что британо-канадская монархия (где английский монарх Карл III является «королем Канады») больше не интересует канадцев — все больше граждан выступают за пересмотр формы государственного правления в сторону республиканской модели. Она также отметила, что в армейской среде наблюдается сильное неприятие центрального правительства, а количество радикальных сообществ с крайне правой идеологией, критикующих военное командование, продолжает расти.

— Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей и идентичности в истории. И, может быть, последним для Канады в том виде, в каком мы ее знаем, — говорится в Telegram-канале Захаровой.

Похожая ситуация происходит и в американском штате Калифорния. Calexit — выход штата из состава страны — поддержали 44 процента жителей. Такие результаты показал новый опрос Института независимости Калифорнии.

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