Российский дипломат призвал услышать голос стран Глобального Юга

Позицией развивающихся стран Глобального Юга пренебрегать нельзя, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишет РИА Новости.

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«Голос Глобального Юга должны услышать те, кто все еще считает, что взгляды и ожидания развивающихся государств можно игнорировать. Ими нельзя пренебрегать», — призвал он.

По словам дипломата, многие из развивающихся стран готовы бороться за лучшее будущее.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о наступлении времени стран глобального Юга. Он отметил, что на долю БРИКС приходится около 40 процентов мирового ВВП, в то время как на страны G7 — менее 29. Кроме того, страны блока составляют 45 процентов населения мира.