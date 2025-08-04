Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

По информации ведомства, Лондон работает над крупной диверсией, чтобы в дальнейшем объявить транспортировку российской нефти якобы угрозой всему международному судоходству. Это, в свою очередь, "развяжет руки Западу в выборе методов противодействия". Речь, как отмечается в публикации, речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО.

Лондон прорабатывает два возможных сценария. Первый - подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера, как полагают в власти, предоставят странам НАТО "достаточные" основания, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла¬вания и экологическим нормам.

Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.

Реализацию обеих терактов Британия планирует поручить представителям украинских силовых структур.

Впоследствии, отмечает СВР, международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков".

Британские власти, кроме того, хочет оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и вынудить Вашингтон принять жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергетических ресурсов.