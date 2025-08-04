Раскрыта возможная цель визита Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выступит в роли доброго полицейского в переговорах с Россией. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее стало известно, что Уиткофф намерен посетить Россию 6 или 7 августа. Визит приурочен к окончанию срока ультиматума Трампа по урегулированию украинского конфликта.

«При визите Уиткоффа в РФ, скорее всего, мы увидим попытку со стороны американцев реализовать сценарий кнута и пряника, доброго и злого полицейского. То есть добрый полицейский в лице Уиткоффа предлагает те или иные меры экономической кооперации и смягчение санкций. Трамп же грозит, наоборот, ужесточением санкций и тарифного давления, и при этом еще и военным давлением», — сказал Дудаков.

Названа причина переноса визита Уиткоффа в Москву

Политолог скептически относится к эффективности подобной стратегии, однако отметил, что США традиционно прибегают к таким методам. По его словам, развязка ситуации наступит 8 августа, когда истечет срок ультиматума Трампа. От того, какие меры примет Вашингтон, зависит дальнейший диалог между государствами.