В Кремле объяснили выбор Путиным Валаама для ответа Трампу

Идея выступить с заявлениями с Валаама на фоне выдвинутого президентом США Дональдом Трампом ультиматума относительно завершения боевых действий на Украине принадлежит президенту России Владимиру Путину. Его выбор объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Идея, естественно, Путина. Ему были заданы вопросы, он на них ответил», — обозначил Песков.

В Кремле также согласились с мнением бывшего председателя правительства России Сергея Степашина о том, что место для выступления было выбрано не случайно и придало особую силу словам главы государства.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин регулярно посещает Валаам, поскольку место является важным для российской культуры, истории и веры. «Каждый раз это посещение вызывает большой интерес», — отметил он.

Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

1 августа Путин встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Там же глава государства сделал ряд заявлений относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, он отметил важность переговоров, но подчеркнул, что Москва «готова продолжать» боевые действия, если Киев считает невозможным продолжением переговорного процесса.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 10 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.