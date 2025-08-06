Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

© Российская Газета

Уиткофф прилетел в Россию в Москву сегодня, 6 августа, около 7 утра. В аэропорту его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев и Уиткофф вместе погуляли по московскому парку "Зарядье" недалеко от Кремля. Затем американский гость отправился на встречу с Путиным.

Названа ключевая причина визита Уиткоффа в Россию

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Путин проводил с ним встречи в Москве и Санкт-Петербурге.