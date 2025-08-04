Путин назвал две проблемы в ДНР

Путин назвал проблемы водоснабжения и жилья приоритетными в ДНР
Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства предложил обсудить наиболее актуальные вопросы и перечислил их.
"Это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе инфраструктурных", - сказал он.
Также Путин предложил поговорить по экономике в целом.
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"Прежде всего, конечно, угольная отрасль, там есть вопросы, которые требуют особого внимания", - конкретизировал он.
И еще одну тему затронул президент - это социальная сфера. "Из нее прежде всего здравоохранение. Я знаю, что у вас есть предложения по строительству новых лечебных заведений", - сказал он.