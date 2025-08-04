Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после работы на экспертном уровне.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять возможную встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Зеленский ответил на слова Путина о переговорах

Российский лидер отмечал, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку», а не «сидеть там и бесконечно что-то делить».