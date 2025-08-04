Песков: в Москве всегда рады Уиткоффу

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа всегда рады видеть в Москве, в Кремле считают контакты с ним важными, содержательными и очень полезными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом», — сказал он в ходе брифинга. ​

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа.

22 июля сообщалось, что Уиткофф направляется в сектор Газа.