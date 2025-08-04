В Кремле отреагировали на угрозу Трампа, адресованную Медведеву

Кремль аккуратно относится к заявлениям президента США Дональда Трампа, который угрожал отправить атомные подлодки к границам России, но не собирается вступать в полемику по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться <...> Аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой ", — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

В России отреагировали на угрозы США атомными подводными лодками

Пресс-секретарь президента подчеркнул очевидность того факта, что американские атомные подлодки всегда находятся на боевом дежурстве. Вследствие этого Кремль не хотел бы каким-либо образом комментировать заявления Трампа и призывает к более аккуратному использованию ядерной риторики.