Названа причина переноса визита Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву мог быть перенесен из-за сигналов, переданных Западу президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

Агентство отметило, что визит Уиткоффа в РФ предполагался на выходных, сразу после его поездки в Израиль, однако он так и не состоялся. «Информация о визите Уиткоффа появилась в пятницу. В этот же день была встреча президентов России и Белоруссии на Валааме, где было много чего передано в мир, в том числе и сигналов за океан», — указал эксперт, отметив, что слова Путина могли стать причиной «определенных доработок нюансов предстоящего диалога».

В России высказались о необходимости встречи Путина и Зеленского

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможность проведения встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву.

Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.