Хинштейн сообщил о предстоящей ликвидации Корпорации развития Курской области

В понедельник, 4 августа, на оперативном совещании в правительстве Курской области врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о будущей ликвидации региональной Корпорации развития.

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По мнению Хинштейна, "почистить карму" ведомства уже невозможно, а оно само взяло на себя ряд непрофильных функций. При этом обязательства перед "порядочными" субподрядчиками будут выполнены, подчеркнул Хинштейн. Сопровождать инвесторов станет новая структура.

Курская Корпорация развития на протяжении многих лет отвечала за привлечение и ведение инвесторов в регионе. Эта же структура осваивала бюджет на возведение линии обороны в области.

Спустя почти год после вторжения ВСУ в Курскую область фигурантами уголовного дела о хищении денег при строительстве линии стали несколько человек, включая экс-губернатора Алексея Смирнова.