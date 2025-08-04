В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа

Ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении огня между РФ и Украиной не заставит Владимира Путина отступить от целей специальной военной операции (СВО), сообщает Tageszeitung.

Обозреватель издания счел маловероятным, что ультиматум хозяина Белого дома заставит главу российского государства отступить.

"Ультиматумы не могут принудить к миру", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или "что-то другое". Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

4 августа Трамп также заявил о планах американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Российскую Федерацию 6 или 7 августа.