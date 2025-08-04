Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам. В ходе общения с журналистами российский лидер сделал ряд сдержанных, но значимых заявлений, вызвавших международный интерес. Фактически глава государства четко сформулированными тезисами ответил на недавнее заявление Дональда Трампа.

Российский президент отметил, что позитивно оценивает переговорный процесс с Украиной, поскольку это позволило тысячам людей вернуться домой.

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Бывший премьер-министр России, ныне возглавляющий Императорское Православное Палестинское общество Сергей Степашин, прокомментировал малозаметные на первый взгляд аспекты этого выступления.

Выбор Валаама для визита президента не случаен, считает Сергей Степашин. Сегодня Валаам — один из значимых духовных центров. Владимир Владимирович лично участвовал в восстановительных работах на острове. Там находится храм, возведенный при его поддержке. Президент выделял средства и курировал строительный процесс.

Владимир Путин — верующий человек. В сложные периоды российский народ традиционно обращается к духовным истокам, напомнил Сергей Степашин.