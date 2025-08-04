Администрация Эрдогана: сигналов по дате переговоров РФ и Украины пока нет

Турецкая сторона не получала запросов о проведении четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной, но готова возобновить посредничество в любой момент. Об этом РИА Новости сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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"Пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики", — заявил собеседник агентства на вопрос о переговорах в августе.

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Представитель администрации подчеркнул, что Турция сохраняет готовность к содействию мирному урегулированию. 23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле "1200 на 1200" и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся.