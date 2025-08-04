Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция "Справедливая Россия — За правду") выступил с инициативой сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Предлагаю закрепить право на полноценный выходной, чтобы семьи без стресса разделили праздник с детьми", — пояснил парламентарий.

По его словам, многие работодатели сейчас вынуждают родителей брать отгулы за свой счет или использовать отпускные дни. 28 июля член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко призвал давать одному из работающих родителей, которые воспитывают детей до 18 лет, дополнительный выходной каждый месяц.

Он отметил, что так семьи смогут более активно участвовать в процессе воспитания, а также развития ребенка. Кроме того, по его словам, это позволит формировать более тесные эмоциональные связи между поколениями.