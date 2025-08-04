В ГД внесут проект об ужесточении ответственности за хулиганство на борту самолётов
Законопроект, устанавливающий высокие штрафы за хулиганство на борту самолётов, будет внесён на рассмотрение палату парламента главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
По его словам, за мелкое хулиганство в самолёте законопроектом предлагается ввести штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, за курение в самолёте — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
Парламентарий подчеркнул, что актуальность инициативы обуславливает рост числа административных протоколов, оформляемых в отношении пассажиров, нарушающих порядок на борту самолётов.
«Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолёта — всё это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна», — цитирует Нилова ТАСС.
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