В Германии дали России совет из-за ультиматума Трампа

Военный эксперт из Германии Томас Тайнер дал России совет в связи с ультиматумом президента США Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Его слова публикует Bild.

По словам немецкого аналитика, российскому руководству достаточно просто проигнорировать ультиматум американского лидера. Он отметил, что в этом случае не будет никаких последствий.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — заявил Тайнер.

Трамп дал России 10 дней для прекращения огня на Украине

1 августа Трамп сообщил о подготовке новых санкций против России, которые могут быть введены Вашингтоном по истечении десятидневного срока ультиматума.