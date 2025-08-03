В РФ хотят штрафовать авиакомпании за отсутствие информирования о рейсах

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что направил на отзыв в правительство обновлённый межфракционный законопроект, устанавливающий штрафы за ненадлежащее информирование пассажиров в аэропортах.

В документе указано, что в таком случае штраф для должностных лиц составляет 30 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 250 тыс. рублей.

197 россиян застряли в аэропорту из-за поломки самолета

«Ненормально, когда есть общие правила воздушных перевозок пассажиров, но за нарушение требований нет ответственности», — цитирует парламентария ТАСС.

По словам Нилова, законопроект разработан для того, чтобы авиакомпании ответственно и внимательно подходили к вопросу информирования пассажиров об отмене рейсов, изменении выхода к самолёту и времени рейса.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также призвал авиакомпании сократить срок возврата денег за авиабилеты с десяти до одного-двух дней.

28 июля «Аэрофлот» сообщал о сбое в работе информационных систем авиакомпании.