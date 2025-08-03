Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть длинных новогодних праздников на май, чтобы, по его словам, люди могли больше времени провести на дачах.

«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительство за счёт выходных может увеличить продолжительность новогодних праздников в 2026 году до 12 дней.