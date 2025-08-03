Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть длинных новогодних праздников на май, чтобы, по его словам, люди могли больше времени провести на дачах.

Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май
© РИА Новости
«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительство за счёт выходных может увеличить продолжительность новогодних праздников в 2026 году до 12 дней.