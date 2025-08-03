Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожной транспортной сферы с профессиональным праздником.

По словам главы государства, День железнодорожника "объединяет поколения людей, усилиями которых в стране создана уникальная сеть железных дорог".

Железные дороги, подчеркнул президент, служат мощной инфраструктурной базой, которая позволяет России не только уверенно развиваться, но и обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства.

"Благодаря вашему ответственному и напряженному труду, железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, - обратился российский лидер к работникам сферы, - доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана".

"Диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу", - добавил Путин.

Государство, подчеркнул президент, не забывает поддерживать работников железнодорожной сферы, уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров. "На железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда, защищенности сотрудников и их семей. Вкладываются большие средства в развитие здравоохранения и социальной сферы, в благоустройство городов и поселков", - констатировал Путин и заверил, что власти продолжат "делать все необходимое, чтобы трудовые коллективы железнодорожников, настоящих профессионалов добивались поставленных целей, вносили свой весомый вклад в развитие страны, были частью большой команды создателей и защитников России".