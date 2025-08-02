Введение вторичных санкций и использование Пекина и Нью-Дели в качестве инструментов давления на Россию приведет к поражению США в политическом противостоянии. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Стремление евроатлантистов за счет введения вторичных санкций и тарифов превратить Пекин и Нью-Дели в «рычаг давления» на Москву обречено на провал. Глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства. Это был бы нонсенс", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что Индия и КНР открыто отвергают давление со стороны США. В частности, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что связи с Россией имеют самостоятельную ценность и не должны рассматриваться через призму третьих стран. Пекин также последовательно выступает против вмешательства извне в свои экономические отношения с Москвой.

По мнению депутата, однополярный мир и огромное влияния Запада остались в прошлом.