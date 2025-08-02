Украине для полного экстаза не хватает только легализации однополых браков* (ЛГБТ запрещено в РФ), с юмором заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне западные СМИ рассказали, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон устроил гей-вечеринку* для украинских солдат, предположительно проходящих обучение в королевстве.

На Украине участников гей-вечеринки после задержания доставили в военкомат

Глава кабмина заметил, что Украине в рамках процесса евроинтеграции следует отказаться от православных ценностей и разрешить однополые браки*. Он добавил, что Стокгольм будет внимательно следить за выполнением этого требования.

«Только этого нынешней Украине и не хватает для полного экстаза», — заметила Захарова.

Ранее сообщалось, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил обеспокоенность в связи с заявлением Ульфа Кристерссона. Политик подчеркнул, что заявление премьера противоречит формальным требованиям процесса присоединения.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.