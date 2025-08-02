Пушков объяснил, почему Индия продолжает покупать нефть у России

Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, что Индия продолжает покупать нефть у России в связи с тем, что опасается резкого роста цен на энергоресурс.

Политик обратил внимание на публикации в западной прессе о том, что индийские НПЗ, несмотря на предупреждения со стороны президента США Дональда Трампа, продолжают закупать российскую нефть.

В Индии, заметил Пушков, закупки энергоресурсов у российских поставщиков объясняют тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 млн баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель.

Сенатор подчеркнул, что заместить такие объемы нечем, РФ покрывает порядка 10% мировых поставок нефти.

В Индии ответили на сообщения о прекращении закупок нефти у России

Ранее сообщалось, что кабмин Индии не посчитал нужным направить указания нефтезаводам о прекращении закупок российской нефти или поиске других поставщиков.