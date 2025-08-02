В Совфеде объяснили решение Трампа о подлодках

Решение президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подлодок ближе к России связано со спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский».

Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в комментарии РБК.

«Что касается размещения подводных лодок, это, наверное, реакция на спуск на воду нашим президентом нового подводного крейсера "Князь Пожарский"», — заметил он.

По словам сенатора, данное решение американского лидера не запугает Москву. Россия лишь повышает свою «обороноспособность», добавил он. В то же время Владимир Джабаров не исключил восстановление американо-российского диалога, однако указал, что оно может быть «волнообразным».

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Ранее атомная подлодка «Князь Пожарский» прибыла в главную базу подводных сил Северного флота. Она должна войти в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения.