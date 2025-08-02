Готовность президента Украины Владимира Зеленского ко встрече на уровне лидеров не означает его готовность к обсуждению предложений со стороны России, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление украинского лидера.

«Мы давно заявляем о своей готовности. Но готовность Зеленского ко встрече не означает его готовность к обсуждению тех предложений, которые давали мы. Его заявление носит больше пиар характер. Нет пока конкретики для встречи на высшем уровне. Поэтому я думаю, что заявление Зеленского — это только заявление», — заявил Чепа.

Зеленский допустил возможность переговоров после заявления Путина

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готова вести переговоры на уровне лидеров, чтобы установить долгосрочный мир. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости мира на Украине. Зеленский подчеркнул, что в Киеве слышат слова российского руководства, надеясь, что они означают намерение закончить военный конфликт, а не выиграть время.