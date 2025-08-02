Политолог сделал неожиданное заявление о России и США

Москве и Вашингтону следует найти общую грандиозную цель и работать над ней совместно с тем, чтобы наладить взаимоотношения, предположил политолог Василий Стоякин. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его мнению, при новом президенте США Дональде Трампе в отношениях Москвы с Вашингтоном ничего кардинально не изменилось.

«Мы по-прежнему являемся геополитическими противниками, от этого никуда не деться. Данный статус, который был изначально заложен, сохранится на весь период существования наших государств», — отметил Стоякин.

Между Россией и США были периоды обострения и смягчения, напомнил политолог. Он добавил, что в настоящее время наблюдается период обострения, но он закончится, когда будет найден общий знаменатель, противник, совместное дело.

В России назвали условия для налаживания отношений с США

Возможно, таким общим проектом могло бы стать что-то космическое, констатировал эксперт.