Митрофанова: Болгария придерживается линии Европы на поддержку Украины

Болгария придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины. Об этом заявила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

«Анализ положения дел показывает, что София строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Софии объявить её «спонсором терроризма».

Болгарский политик Коста Стоянов отмечал, что ЕС настаивает на вступлении Болгарии в еврозону из-за кризиса.