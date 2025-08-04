Зарубежный лидер вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Верховный правитель Малайзии Ибрагим вылетел в Москву с государственным визитом для встречи с президентом России Владимиром Путиным по приглашению последнего. Об этом сообщает агентство Bernama.

Визит будет проходить с 5 по 10 августа. Он будет первым для главы Малайзии в России с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

Премьер-министр страны Датук Сери Анвар Ибрагим добавил, что предстоящий визит станет «историческим», а также «знаменует новую главу в истории двух стран».

Султан Джохора Ибрагим Исмаил занял свой пост в 2024 году. Эта должность имеет в основном церемониальные и представительские функции главы государства.